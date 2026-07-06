Ciudad Victoria. - El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional informó que, tras los votos computados, la tendencia favorece Gloria Elena Garza Jiménez para ser la nueva presidenta de dicho organismo político en Tamaulipas.

En un comunicado oficial se indica que este domingo se realizó la elección para la presidencia del CDE del PAN, con una gran participación de la militancia, siendo las candidatas Gloria Elena Garza Jiménez y Omeheira López Reyna.

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“De manera preliminar, los datos computados hasta este momento reflejan una tendencia favorable para Gloria Elena Garza Jiménez. Sin embargo, en estricto respeto a los plazos y a las instituciones, esta Comisión Estatal de Procesos Electorales continuará con los trabajos de cómputo y sistematización, dejando claro que la validez definitiva de la elección corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Procesos Electorales (CNPE), conforme a lo dispuesto en la Convocatoria y Estatutos del Partido Acción Nacional”, dice el PAN estatal.

Al declararse ganadora de la contienda, Garza Jiménez agradeció la confianza de la militancia, “ganó la unidad, la participación, y el compromiso de una militancia. Esta victoria es de todas y todo. ¡Viva Acción Nacional!”, expresó.

Gloria Garza hizo fórmula con el excandidato a la gubernatura por el PAN, César “Truko” Verástegui; y compitió en la elección interna contra Omeheira López, quien hizo fórmula con Francisco Garza de Coss.

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