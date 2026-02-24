Más Información

Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Pobladores de Tzajalchén, Chenalhó y de otras comunidades de la zona realizaron este martes una jornada ecuménica de, la tranquilidad y la unidad.

Dijeron que en las actividades de “acción de gracias”, realizadas en la cancha de basquetbol del poblado, participaron más de 300 lugareños católicos, presbiterianos, pentecostales y de otras denominaciones evangélicas.

En el encuentro, los asistentes oraron para que no haya violencia, porque en aquella zona operan desde hace varios añosque han tratado de desestabilizar y controlar el territorio.

Las autoridades de Tzajalchén, el poblado donde se fundó la organización Sociedad Civil Las Abejas en 1992, recordaron, a través de un comunicado que el poblado ha padecido acontecimientos con los cuales se pretendía desestabilizar la unidad y la armonía.

Aunque han perseverado en su misión y declarado que ese lugar es campamento civil por la paz desde 1994.

En cambio, afirmaron, algunos quieren convertirla en un campo de batalla con la movilización de en el campamento, como sucedió el 9 de noviembre de 2025 cuando se produjo un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos no identificados.

En aquel momento, dos horas posteriores al ataque ingresaron varios agentes de diferentes corporaciones a la escuela y rompieron las puertas de la cocina de los maestros, mientras sobrevolaba un helicóptero policíaco.

El pasado 20 de diciembre, recordaron, llegaron para aparentar y perseguir a sus adversarios y atemorizar a la población, más de 16 camionetas de la Guardia Nacional, del Ejercito mexicano, y policías estatales.

