La violencia no cesa en Culiacán, donde en puntos distintos se registraron tres personas privadas de la vida, una de ellas mujer, además de un joven motociclista herido por impactos de bala y un inmueble atacado e incendiado.

Sobre la avenida Insurgentes, a dos calles del Palacio de Gobierno, el conductor de un vehículo Kia color tinto fue atacado a balazos por desconocidos. Los cuerpos de auxilio lo trasladaron a un hospital, donde falleció. La víctima fue identificada como el exexpolicía municipal de Culiacán, Miguel “N”, de 55 años de edad.

En otro hecho, Cristian Guadalupe “N”, de 21 años, vecino de la sindicatura de Culiacancito, fue atacado a balazos por hombres armados que lo interceptaron en calles del fraccionamiento Valle Alto mientras conducía una motocicleta, acompañado de otra persona no identificada.

Lee también Lo mejor de 2025: historias para recordar

Asimismo, sobre el boulevard Álvaro Portillo, autoridades fueron alertadas de que un motociclista había sido agredido con armas de fuego. Al arribar los cuerpos de auxilio, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En un predio de siembras agrícolas, en la sindicatura de Aguaruto, fue localizado el cuerpo de una mujer con múltiples impactos de bala. Cerca del sitio se encontró una identificación a nombre de Nicolasa “N”, de 48 años, sin que hasta el momento se confirme oficialmente su identidad.

Otro ataque ocurrió cerca del libramiento sur de la carretera estatal Benito Juárez, donde una persona joven que viajaba en motocicleta fue víctima de un atentado a balazos, lo que le provocó la muerte en el lugar, mientras que su acompañante resultó ileso.

Lee también Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Además, casi frente a una de las entradas del complejo habitacional La Primavera, servicios de emergencia atendieron el reporte de una persona herida de bala, sin embargo, al llegar confirmaron que no presentaba signos vitales.

Finalmente, en la colonia San Rafael, hombres armados dispararon contra dos negocios inactivos, un lavado de autos y un local de venta de llantas, ubicados en una bodega. Posteriormente, los presuntos responsables regresaron e incendiaron los inmuebles, provocando daños materiales, pese a la intervención del cuerpo de bomberos. En el lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y el Ejército, sin que se reportaran personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL