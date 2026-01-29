Bruselas.— El gobierno de México exhibe deficiencias ante la problemática que implica el uso de documentación fraudulenta y suplantación de identidad en contextos vinculados a la migración irregular, señala una investigación realizada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Los trabajos analíticos expuestos en un reporte que examina la situación en México, República Dominicana y Centroamérica destacan “la falta de datos públicos sobre estas tendencias en la región y el desconocimiento de los modos de operación de las redes que manejan estas actividades ilícitas”.

Asimismo, identifica “la necesidad de fortalecer la capacitación de las autoridades competentes en temas como la identificación de documentos falsos e impostores, la protección y el reconocimiento de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, la normativa vigente y sus procesos administrativos relacionados con el TIM [tráfico ilícito de migrantes]”.

El estudio está basado en información proporcionada con actores gubernamentales, entrevistas a agencias internacionales de cooperación y de seguridad relevantes, incluyendo Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y visitas técnicas a 16 puntos de control fronterizos.

“Las investigaciones de la OIM refuerzan la evidencia de que, en el contexto de la migración irregular en América Central, México y la República Dominicana, existe un mercado de oferta y demanda de documentos falsos para la planificación del tráfico ilícito de migrantes en internet, tanto en la web abierta como en la llamada dark web, y llegan a alcanzar un costo de sumas considerables”.

También confirma que es un delito vinculado a otros de mayor gravedad, como el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

El estudio señala que, a pesar de existir un marco normativo nacional e internacional, así como instituciones competentes, llegan a manos de migrantes irregulares pasaportes, visas, certificados de refugiado, credenciales y permisos de trabajo.

Se venden pasaportes genuinos a personas migrantes que cuestan entre 3 mil y 10 mil dólares. La oferta tiene lugar en redes sociales y la dark web. La OIM no indica quiénes están detrás de este negocio ilícito.

En algunos casos forman parte de un paquete VIP de tráfico de personas, que incluye transporte privado, alimentación y hospedaje, cuyo costo oscilaría entre 60 mil y 80 mil dólares.

Igualmente hay disponibilidad de visas pirata o genuinas, obtenidas de modo fraudulento. Su venta es en redes sociales y los clientes son mayoritariamente hombres no acompañados de entre 20 y 40 años, originarios del sureste asiático, África y Latinoamérica. El precio va de 80 a siete mil dólares, dependiendo el nivel de sofisticación y complejidad del documento.