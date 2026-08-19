El Gobierno de Nuevo León aseguró que la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años ha permitido reducir los índices delictivos, fortalecer a las corporaciones policiales y elevar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda sostuvo que, con base en los indicadores presentados por su administración, Nuevo León se ha consolidado como “el estado más seguro” y como una de las entidades que más ha mejorado en materia de seguridad pública.

Como parte de esta estrategia, el mandatario anunció la creación de una Nueva División Metropolitana, integrada por 500 elementos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mantener los resultados alcanzados.

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García Sepúlveda destacó el crecimiento de Fuerza Civil, que actualmente cuenta con 7 mil 434 elementos, distribuidos en divisiones especializadas como Caminos, Blindada, Aérea, Control Territorial, Inteligencia, Tecnologías y Médica Táctica.

“Estamos ya hoy en día por encima de la norma y por encima del estándar internacional con 7 mil 434 elementos de la nueva Fuerza Civil”, afirmó.

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La corporación también cuenta con más de 80 vehículos blindados Black Mambas y Rinos, helicópteros, más de mil 200 camionetas y 16 cuarteles y destacamentos, infraestructura que, de acuerdo con el gobierno estatal, permite mantener presencia policial en distintas regiones de Nuevo León.

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El gobernador señaló que Fuerza Civil también participa en la vigilancia de carreteras estatales e interestatales y cuenta con una división aérea que incluye dos helicópteros Black Hawk, además de otras aeronaves para reforzar las operaciones de seguridad.

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De acuerdo con el gobierno estatal, los resultados de la estrategia también se reflejan en la percepción ciudadana y en las evaluaciones de la policía estatal. García aseguró que 70% de los habitantes de Nuevo León se sienten seguros, mientras que Fuerza Civil obtuvo el primer lugar en desempeño, con una calificación de 79 puntos, y en confianza, con 78.

“Hoy Nuevo León es con todos estos números el estado más seguro y que más ha mejorado la seguridad pública del país”, sostuvo.

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La administración estatal atribuyó estos resultados a la coordinación entre el gobernador, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Entre los indicadores destacados por el gobierno de Nuevo León también se encuentran los primeros lugares de Fuerza Civil en salario policial, número de ascensos, formación de cadetes, operaciones aéreas, combate al crimen organizado y aseguramiento de armas.

Con la creación de la nueva división metropolitana, el gobierno estatal busca reforzar la presencia policial en la zona urbana y mantener los indicadores de seguridad que, según las autoridades, han permitido mejorar la confianza de la población.

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