Culiacán, Sin.- En una nueva riña en el ejido Veinte de Noviembre Nuevo, en el municipio de Ahome, José Guadalupe “N”, de 17 años de edad, tuvo que ser hospitalizado por presentar varias lesiones en su cuerpo producidas con un machete, herramienta de trabajo en el campo que está prohibido portarla fuera de las áreas de labores

Los elementos de la Fiscalía General del Estado que fueron notificados del ingreso de un adolescente con varias heridas producidas por machetes, se presentaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recopilar testimonios e identificar a los presuntos responsables de las lesiones.

Según los datos que se conocen, un grupo de jovencitos, denominados “macheteros”, originarios de la comunidad vecina del ejido Primero de Mayo, llegaron donde estaba José Guadalupe y otras personas, por lo que se inició una nueva riña derivada de las diferencias que privan entre ellos.

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La madre del adolescente, José Guadalupe “N” fue notificada que su hijo se encontraba herido, al participar en una riña, por lo que lo traslado en un vehículo particular a una clínica del Seguro Social, donde fue ingresado para darle atención médica.

El pasado dia dos de mayo, en plena celebración de los festejos del 89 Aniversario del ejido, Heriberto Valdez Romero, mejor conocido como “El Guayabo”, varios jóvenes rivales se enfrascaron en una pelea con machetes.

Sobre estos hechos, en el que una persona resulto herida, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez dijo que se colabora con la autoridad judicial para investigar la identidad de los jóvenes que participaron en una riña con machetes, en los festejos del 89 aniversario del “El Guayabo”.

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Explicó que aun cuando ya en entró en vigor una disposición en el Bando de Policía y Gobierno, de imponer sanciones económicas y arrestos en barandilla para quienes porten machetes fuera de sus zonas de trabajo, se continua con el uso estas herramientas de trabajo fuera de las actividades del campo.

LL