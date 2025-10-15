Más Información

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Normalistas vandalizan Palacio de Justicia en Morelia; destrozan cristales y mobiliario durante protesta

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Senado inicia discusión fast track de reformas a la Ley de Amparo; Laura Itzel Castillo pide urgente resolución

Morelia, Michoacán.- Con el pretexto de lo que llaman “la conmemoración de un acto de represión“, estudiantes de diferentes de la entidad, destruyeron en Morelia, una parte del edificio principal de .

Los , son parte de la movilización y protesta de los normalistas que realizan cada año, desde el 2012, cuando personal policial y de la entonces Procuraduría de Justicia, detuvieron a decenas de estudiantes, tras robar con violencia varios vehículos y autobuses.

Los actos vandálicos, son parte de la movilización y protesta de los normalistas que realizan cada año. Foto: Molinero Vial
La manifestación inició en la salida a Pátzcuaro y recorrió la Avenida La Huerta, donde con piedras y palos destruyeron cristales, mobiliario y pintaron el inmueble que alberga al Poder Judicial.

La manifestación inició en la salida a Pátzcuaro y recorrió la Avenida La Huerta. Foto: Molinero Vial
Los normalistas en este momento se encuentran afuera de Palacio de Gobierno, donde también han cometido actos de vandálicos contra comercios y amenazan con quemar un autobús de pasajeros, del que se apoderaron con violencia.

