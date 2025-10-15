Morelia, Michoacán.- Con el pretexto de lo que llaman “la conmemoración de un acto de represión“, estudiantes de diferentes escuelas normales de la entidad, destruyeron en Morelia, una parte del edificio principal de Palacio de Justicia.

Los actos vandálicos, son parte de la movilización y protesta de los normalistas que realizan cada año, desde el 2012, cuando personal policial y de la entonces Procuraduría de Justicia, detuvieron a decenas de estudiantes, tras robar con violencia varios vehículos y autobuses.

Los actos vandálicos, son parte de la movilización y protesta de los normalistas que realizan cada año. Foto: Molinero Vial

La manifestación inició en la salida a Pátzcuaro y recorrió la Avenida La Huerta, donde con piedras y palos destruyeron cristales, mobiliario y pintaron el inmueble que alberga al Poder Judicial.

La manifestación inició en la salida a Pátzcuaro y recorrió la Avenida La Huerta. Foto: Molinero Vial

Los normalistas en este momento se encuentran afuera de Palacio de Gobierno, donde también han cometido actos de vandálicos contra comercios y amenazan con quemar un autobús de pasajeros, del que se apoderaron con violencia.

