Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Caso de Sheinbaum visibiliza el acoso; hay casi mil 200 carpetas de investigación por este delito en CDMX

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Morelia.— Vestida de negro, con un sombrero en los brazos y al lado de una foto de su esposo, Carlos Manzo, protestó ayer en el Congreso de Michoacán como presidenta municipal sustituta de .

Cuatro días después del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la Plaza Principal de Uruapan, su viuda se comprometió a seguir su legado, a trabajar por su municipio y pidió a los seguidores del Movimiento del Sombrero —fundado por el propio Manzo— no decaer y seguir firmes en su lucha.

Grecia Quiroz García entró al pleno en punto de las 15:20 horas y un minuto después ya había cumplido con el juramento del cargo.

Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan rodeada de diputados locales que llevaban sombreros en apoyo al Movimiento del Sombrero, de Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio
Acompañada del diputado del Movimiento del Sombrero Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien llevaba un sombrero negro y un retrato de Carlos Manzo, junto a otros diputados locales, todos también con sombrero, Grecia Quiroz se dirigió a la tribuna, donde pronunció su primer discurso como alcaldesa.

“Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran hacer. Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos”, empezó con voz entrecortada.

“Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México”, continuó.

Al término de la ceremonia en el Congreso de Michoacán los asistentes gritaron vivas para Carlos Manzo. Foto: Charbell Lucio
Se refirió a su esposo como un gran líder, un hombre “que nació para ser grande. Él nació para ser presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido.

“Hoy este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca. Este legado, este Movimiento del Sombrero, no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme, con la firma convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable”, expresó, y aseguró que su movimiento “llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que lo están viendo van a ser testigos de ello”.

Hizo un llamado a los seguidores del Movimiento del Sombrero a no decaer y mostró su liderazgo: “Hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto, como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona de la que él siempre estuvo orgullosa; voy a llevar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido.

“Apagaron su luz, apagaron su vida, pero nunca lo callarán, jamás lo callarán”, dijo al tiempo que diputados y asistentes la cobijaron al grito de “¡no estás sola!, ¡no estás sola!”.

La alcaldesa lamentó que tuvieran que asesinar a Carlos Manzo para que se volteara a ver a Uruapan y se enviara seguridad.

“Qué triste, porque él lo gritó, él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, el temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso”, reclamó.

Luego se dirigió a su pareja: “A ti, Carlos, sé que desde donde quiera que estés me darás esa fuerza; sé que me darás esa fortaleza para guiar a tus hijos, para guiar al pueblo de Uruapan, para guiar al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño y ese sueño nadie lo va a apagar.

“Se los juro, se los prometo que México, que Michoacán y que Uruapan tienen que cambiar”, concluyó entre aplausos y gritos de “¡presidenta!, ¡presidenta!”.

“Una ejecución anunciada”

Toda la ceremonia duró apenas 50 minutos. Antes, el Congreso estatal aprobó la iniciativa para designar a Quiroz García como alcaldesa sustituta de Uruapan para concluir el periodo 2024-2027.

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo para luchar y proteger a la gente de Uruapan, y enfatizaron que seguirá el Movimiento del Sombrero.

En su turno, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, enfatizó que “a Carlos Manzo no lo asesinaron, ustedes dejaron que lo asesinaran. Su muerte fue una ejecución anunciada: lo dijo, lo denunció, lo pidió y nadie lo escuchó.

“Hoy lo digo con rabia y con vergüenza: México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir robando; los mismos de antes, sólo con playera nueva; los mismos de siempre, sólo con discursos distintos”, expresó el legislador.

La sesión se levantó con un último grito: “Viva Carlos Manzo”.

