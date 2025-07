Al señalar que el gobierno de Tabasco, busca una cortina de humo para desviar la atención de los ciudadanos de la inseguridad y otros problemas, el diputado federal del PRI, Erubiel Alonso, afirmó que no hay ficha roja para la búsqueda y captura del ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez.

Aseguró que es falso lo declarado por el comandante de la 30 zona militar, Miguel Ángel Martínez López y que fue ratificado por el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, de que se colaboraba con la Interpol ante la fuga del exfuncionario, primero a Panamá y luego a Brasil.

Refirió que, lo cierto es que, mientras ellos aseguran que desde el 14 de febrero, se emitió la orden de aprensión, en el portal de la Interpol su nombre no aparece.

“El gobierno de Javier May, que es una tragedia, que es una vergüenza, que no dan resultados, que es una bola de ineficientes funcionarios que, nos salen carísimos, anda buscando una cortina de humo. Más, que dicen que el 14 de febrero giraron una orden de aprehensión… al secretario de gobierno, lo desmiento públicamente, dijo que todas las fuerzas de policías del mundo, de la Interpol y todo ya estaban buscando a al secretario

“Estoy en condiciones para decirte que no tiene ninguna ficha roja de búsqueda en la página del Interpol. Yo pedí a mi grupo de asesores en la Cámara de Diputados que me lo checarán, porque iba yo a venir a esta entrevista. Y el resultado es que no aparece el nombre en lista. Si no estás en la lista, no tienes ficha roja. 5 meses después. Es mentira lo que dijo el secretario de gobierno, es una cortina de humo”, apuntó.

Y es que, son al menos 6 mil 564 personas que tienen ficha de búsqueda en la página de la Interpol para localización en cualquier país, pero Hernán Bermúdez Requena, no forma parte de la lista.

