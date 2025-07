Al señalar que se está llevando a cabo la investigación pertinente, que derivo en la orden de aprehensión contra el ex secretario de seguridad del sexenio anterior, Hernán Bermúdez Requema, el gobernador de Tabasco, Javier May, advirtió que no habrá impunidad para nadie.

Sin abundar en detalles, señaló que el gobierno del Estado, se queda con lo dicho por el Comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel Martínez López, de que el exfuncionario es uno de los líderes del Grupo criminal ‘La Barredora’ y se busca para que rinda cuentas ante la justicia.

“La noticia del fin de semana, nos quedamos con la información que la entrevista que le dio el general López, ahí vamos, está llevando a cabo una investigación y este serán las fiscalías que eh ¿no? Que los trate que, son presuntos, ¿no? Y vamos a estar dándole seguimiento, pero eso es lo que podemos informarles”, apuntó.

Lee también Rubén Rocha destaca inversión federal para reforzar seguridad en Sinaloa; invertirán en tecnología y nuevas unidades

Asimismo, indicó que, serán las Fiscalías federal y estatal las que más delante de a conocer los pormenores de este caso y los avances que se vayan teniendo.

“La Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, tanto la general de la República, como del Estado y quienes estén involucrados lo que hemos dicho nosotros es cero impunidad y si alguien tiene información les pedimos que usen el 089 que, es confidencial, si hay algún indicio, si hay alguna denuncia que es anónimo, entonces ahí podemos usar ese número.

Lee también Gobernador de Sinaloa reconoce que persiste la violencia en el estado; refuerzan seguridad con 500 militares y nuevas patrullas

“Van a ser las fiscalías que están llevando a cabo, que están haciendo su trabajo y ellos son los que van a ir informando de todo este proceso”, refirió brevemente.

Cabe recordar que, de acuerdo con la 30 Zona Militar, tras la orden de aprensión en su contra, emitida el 14 de febrero de este año, Bermúdez Requena se fue de Mérida a panamá y posteriormente a Brasil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm