Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Tras participar en la Mesa Estatal de Seguridad, el , Francisco Sergio Méndez, desmintió su supuesta detención por presuntas omisiones en carpetas de investigaciones relacionadas al tráfico de combustible.

“¿Tú crees que sea detención si aquí estoy? No hay ninguna detención, todo es absolutamente falso”, expresó ante periodistas, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado.

Dijo desconocer el motivo por el que se le está vinculando a esos .

"No sé a qué se deba, no sabría dar alguna explicación, se está haciendo una a fondo profunda y hasta donde tope", aseveró.

Comentó que se mantendrá en el cargo, hasta donde se lo permitan sus superiores en la Ciudad de México.

Este día, se publicaron versiones de su presunta aprehensión y que se encontraba concentrado en la Ciudad de México a disposición del Fiscal de Coordinación Territorial (Fecor).

