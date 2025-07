Mérida, Yucatán.- La madrugada de este domingo, tres personas perdieron la vida en un trágico accidente entre una motocicleta y un automóvil Suzuki.

El fatal accidente se registró en la carretera Hili-Baca, cuando una pareja oriunda de Xcuyún, comisaría de Conkal, circulaba en su motocicleta y fueron colisionados por el citado automóvil.

Los primeros reportes indican que por el impacto, los tripulantes de la motocicleta salieron proyectados y murieron de forma instantánea, tras caer al pavimento.

Mientras que el automóvil, por el exceso de velocidad, dio varias volteretas provocando que el conductor saliera disparado de la unidad y cayera sobre la carretera.

Al sitio arribaron paramédicos, los cuales solo confirmaron que ninguna de las tres personas presentaba signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como María I. C. S. de 44 años y Reynaldo M. C. de 43 años, quienes viajaban en la motocicleta; la tercera persona no fue identificada.

La zona fue acordonada por policías municipales de Baca y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

aov/LL