Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

MC propone la creación de una policía migratoria

Un hombre que viajaba colgado de una de las ventanas del de falleció luego de que un objeto golpeó su cuerpo luego de haber bajado a un túnel.

De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), este accidente ocurrió en la Línea 1, la cual comienza en Auditorio y acaba en Periférico Sur, entre las estaciones Santa Filomena y Unidad Deportiva, alrededor de las 18:00 horas del viernes 24 de octubre.

Debido al "incidente ajeno", como lo calificó sin dar más detalles, se suspendió el servicio en toda la línea. Una hora después, anunció el servicio provisional de Periférico Sur a Urdaneta.

"Personal realiza las maniobras necesarias para restablecer la circulación a la breveda posible". Casi cuatro horas después, se restableció el servicio en toda la Línea 1.

Ante el hecho, el cual fue captado en video, usuarios de redes sociales como X critican a las pasajeras y los pasajeros, que no comentan nada ni activan la palanca de emergencia con el fin de detener la marcha del convoy.

