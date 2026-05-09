Oxkutzcab, Yucatán. Un ataque armado en el barrio de La Mejorada, en Oxkutzcab, provocó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del viernes en el cruce de las calles 51 y 38, donde dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a otro motociclista. El copiloto sacó un revólver y disparó contra la víctima.

El disparo no logró impactar al motociclista; sin embargo, la bala terminó dañando un vehículo estacionado en un predio de la esquina, afectando el cristal de la puerta del copiloto.

Vecinos del sector señalaron que todo ocurrió en cuestión de segundos y que únicamente escucharon el ruido de las motocicletas acelerando tras la detonación.

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Testigos indicaron que los presuntos responsables vestían ropa oscura, eran de complexión delgada y escaparon rumbo al oriente sobre la calle 51, luego del ataque.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, mientras que posteriormente arribaron agentes de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Habitantes de la llamada “Huerta del Estado” manifestaron su preocupación debido a que este tipo de ataques armados se han vuelto más frecuentes en Oxkutzcab, algunos de ellos incluso con consecuencias fatales.

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JACL/cr