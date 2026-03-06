Guadalajara.— El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco consideró que las autoridades federales continúan minimizando el papel del Rancho Izaguirre como lugar de exterminio y destrucción de cuerpos, debido a que se soslaya la localización de cientos de restos óseos calcinados en el lugar.

Su pronunciamiento es en respuesta a la Fiscalía General de la República (FGR), que este jueves presentó avances en la investigación relacionada con el rancho, sitio que reconoció como lugar de adiestramiento y donde se encontraron “dos fragmentos de restos óseos”.

Al respecto, el colectivo expuso: “Debemos señalar con firmeza que la verdad sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no puede ni debe ser minimizada. Quienes estuvimos presentes durante las diligencias fuimos testigos directos de la magnitud de los hallazgos”, indicó.

Agregó: “En ese lugar se recuperaron múltiples restos humanos calcinados, y diariamente se extraían fragmentos óseos que eran colocados incluso en cubetas, evidencia del nivel de violencia que ahí se vivió”.

Recordó que en la propia carpeta de investigación federal se reconoce la existencia de crematorios, y se establece que los restos humanos encontrados presentaban una degradación térmica que alcanzó temperaturas de hasta mil 100 grados.

“Estos datos —documentados en los peritajes y en las actas foliadas de las diligencias— confirman que en ese lugar hubo destrucción de cuerpos humanos”, afirmó el grupo.

Señaló que es fundamental que ninguna institución omita o reduzca estos hechos, pues recordó que durante las labores en el predio “se extrajeron infinidad de restos óseos calcinados”, y negarlo sería faltar a la verdad y a la memoria de las víctimas.

“Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad”, insistió.

El colectivo también reconoció la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por las omisiones cometidas para el resguardo de las evidencias encontradas en el sitio.

La versión oficial

La FGR informó que en el procesamiento del lugar se ha realizado un trabajo minucioso que ha permitido localizar indicios relevantes, como dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros.

Referente a los restos óseos, indicó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Sin embargo, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las diligencias periciales continúan.

La autoridad explicó que los indicios son procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.

Con relación al Rancho Izaguirre, concluyó que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se realizaban actividades como prácticas de tiro y desafíos físicos.

Refirió que, a la fecha, se cuenta con un avance general de 64.44% en el procesamiento integral de la zona, y mencionó la detención de 47 personas, además de que hay órdenes de aprehensión vigentes.