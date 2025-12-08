Más Información

Charo, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) entregó para agentes de la Guardia Civil y policías de 15 municipios.

“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, Gobierno Federal y estatal de Michoacán para enfrentar de manera decidida a la delincuencia”, afirmó.

Explicó que las 122 patrullas contribuyen a fortalecer el esquema operativo de las fuerzas de seguridad en Michoacán, a fin de que los agentes policiales cuenten con unidades de alta tecnología para atender diversas situaciones en esta materia.

Detalló que 81 vehículos son para agentes de la Guardia Civil, a efecto de robustecer los trabajos que se desarrollan en las distintas regiones de la entidad.

Los 41 restantes para los municipios de Angamacutiro, Cotija, Epitacio Huerta, Jacona, José Sixto Verduzco, Lázaro Cárdenas, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Tancítaro, Tingüindín, Vista Hermosa, Zamora y Zitácuaro.

Ramírez Bedolla especificó que las nuevas unidades mejorarán la capacidad de respuesta de los elementos de la Guardia Civil y de las policías municipales, al permitirles reaccionar rápidamente a las llamadas de emergencia, mientras realizan su labor de manera profesional, digna y segura.

rmlgv

