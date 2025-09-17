México alcanzó la cima en el 5.º Campeonato Panamericano de Pesca de Orilla, celebrado en las exigentes costas de Playa Jalova, Costa Rica. La selección nacional brilló con luz propia al conquistar la medalla de oro por naciones y registrar actuaciones destacadas en la competencia individual.

El sinaloense Osvaldo Mendoza, originario de Mazatlán, se coronó Campeón Panamericano al obtener la medalla de oro individual con un puntaje de 177, superando a representantes de potencias como Estados Unidos y Costa Rica.

En la categoría Sub-21, el joven Tony Cruz Jr., de Culiacán, se alzó con la medalla de plata, sumando otro logro para México y confirmando la fuerza del semillero sinaloense en el escenario internacional.

La delegación de Sinaloa, reconocida por su compromiso y nivel competitivo, estuvo representada por:

Culiacán : Edgar Duarte, Ayax Sandoval, Romeo Miranda, Tony Cruz Jr. y Ramiro Salcedo.

: Edgar Duarte, Ayax Sandoval, Romeo Miranda, Tony Cruz Jr. y Ramiro Salcedo. Mazatlán : Osvaldo Mendoza y Carlos Peraza.

: Osvaldo Mendoza y Carlos Peraza. Elota: Albrey Zazueta.

El campeonato reunió a pescadores de alto nivel provenientes de Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Costa Rica y México. Las condiciones fueron extremas: fuertes vientos, un oleaje desafiante y un entorno natural que puso a prueba la resistencia, técnica y enfoque de cada atleta. A pesar de ello, el equipo mexicano se mantuvo firme, mostrando disciplina, coraje y una profunda pasión por la pesca deportiva.

Una historia que capturó la atención fue la de Tony Cruz Jr, quien con solo 15 años, se convirtió en una de las figuras más jóvenes del torneo. Su entusiasmo por el deporte y su visión a futuro lo colocan como una promesa en ascenso.

Por su parte, Osvaldo Mendoza destacó no solo por su destreza con la caña, sino por su fortaleza mental al enfrentar condiciones climáticas extremas.

Con esfuerzo, preparación y una mentalidad firme, Osvaldo logró no solo la medalla individual, sino también el oro por equipos.

Con estos resultados, México reafirma su liderazgo continental en la pesca deportiva de playa, mientras que Sinaloa se consolida como un referente indiscutible gracias a la riqueza de sus cuerpos de agua y al talento de sus pescadores, quienes siguen dejando huella en las competencias internacionales.

