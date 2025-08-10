Pesca deportiva y tecnología: así fue el Columbia PFG Challenge México 2025 en La Paz

La pesca deportiva es más que una competencia: es precisión, conocimiento del mar y respeto por el ecosistema. Bajo esta filosofía nació el Columbia PFG Challenge México, un evento que combina adrenalina, innovación y conexión con la naturaleza.

Organizado por Columbia México, el torneo busca mostrar en acción el desempeño de su línea especializada Performance Fishing Gear (PFG). No se trata solo de capturar el pez más grande, sino de vivir y documentar una experiencia auténtica en altamar, fortaleciendo la comunidad de pescadores y poniendo a prueba la tecnología de la marca.

Un duelo en altamar en La Paz, Baja California Sur

La edición 2025 se celebró en La Paz, Baja California Sur, uno de los destinos de pesca más icónicos de México, conocido por su biodiversidad marina y paisajes espectaculares.

Dos equipos, cada uno integrado por tres pescadores profesionales, se enfrentaron en un duelo amistoso pero cargado de adrenalina. La competencia no solo exigió estrategia y destreza técnica, sino también resistencia ante las altas temperaturas, la humedad, el reflejo solar y el movimiento constante del mar.

Entre los equipos participantes en Columbia PFG Challenge México 2025 estuvo el conformado por: Mónica Esper, Carlos Hernández y Emmanuel Espinoza. Foto: Cortesía Columbia

Durante el evento, las prendas y accesorios PFG demostraron su rendimiento bajo condiciones extremas, validando el prestigio que Columbia ha construido en la pesca técnica.

Tecnología PFG: rendimiento, protección y confort

La línea Columbia Performance Fishing Gear está diseñada para pescadores que buscan el máximo desempeño sin renunciar al estilo. Entre sus tecnologías más destacadas están:

Omni-Shade™ UPF 50 : protección contra rayos UVA y UVB.

: protección contra rayos UVA y UVB. Omni-Wick™ : dispersión de humedad para mantener el cuerpo seco.

: dispersión de humedad para mantener el cuerpo seco. Omni-Freeze™ ZERO : enfriamiento activado por sudor para reducir la temperatura corporal.

: enfriamiento activado por sudor para reducir la temperatura corporal. Omni-Shield™: repelencia avanzada al agua y a las manchas.

Las camisas, pantalones, sombreros y calzado PFG incluyen ventilación estratégica, tejidos ultraligeros y múltiples bolsillos, optimizando la experiencia de pesca.

Próxima parada: Los Cabos 2025

Tras el éxito en La Paz, Columbia México ya alista la tercera edición del Columbia PFG Challenge México, que se celebrará en Los Cabos en noviembre de 2025. El evento promete nuevos retos, un entorno diferente y la participación de referentes clave del mundo de la pesca.

Foto: Cortesía Columbia

Más que un torneo, una declaración de principios

El Columbia PFG Challenge México es un compromiso con la sostenibilidad, la aventura consciente y la excelencia técnica. Con cada edición, la marca reafirma que disfrutar la naturaleza al máximo requiere respeto, preparación y el equipo adecuado.

Para más información y contenido exclusivo, visita: Columbia PFG Challenge México