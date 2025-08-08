LMB: Lorenzo Bundy confía en sus Diablos Rojos del México de cara a los Playoffs; “tenemos un equipo que sale a ganar”

Con 63 victorias y solo 25 derrotas en la campaña regular, los Diablos Rojos del México llegan a la Postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como amplios favoritos al título, que representaría el bicampeonato para la organización tras ganar la Serie del Rey en 2024.

Para el mánager de los Pingos, Lorenzo Bundy, los números abalan el desempeño de su novena de cara al primer playoff en la Zona Sur ante los Leones de Yucatán. Este sábado los escarlatas iniciarán serie ante los melenudos en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Sabemos que no somos un equipo perfecto, pero los números dicen que somos muy buen equipo”, asegura el mánager de los Diablos, Lorenzo Bundy, en conferencia de prensa virtual. “En este primer playoff, yo tengo mucha confianza en mi gente. Sabemos que tenemos que jugar beisbol con las tres bases: pitcheo, bateo oportuno y defensiva y con eso vamos a salir avante”, añade.

Pese a ser el equipo con menos juegos disputados (88) en la campaña regular, los capitalinos lograron ser el conjunto con más victorias en el circuito mexicano de verano. Los Diablos Rojos del México presumen ser líderes en distintos departamentos como carreras anotadas (688) y promedio de bateo (.322), en cuanto a ofensiva refiere. En el pitcheo, los escarlatas han sido mermados por las bajas que sufrieron desde el final de la campaña 2024.

Lee también Pelotero mexicano hace historia al jugar las nueve posiciones en un juego de LMB; Alfredo Hurtado se unió a una selecta lista

Lorenzo Bundy con los Diablos Rojos del México / FOTO: Diablos Rojos

“Aquí tenemos la mayoría del equipo, el mismo equipo con los extranjeros (del año pasado) para este año. Lo que más cambió fue el pitcheo, especialmente el pitcheo abridor. No tenemos a Trevor Bauer, no tenemos a Erik Leal, pero tenemos un equipo que sale a ganar”, aseguró Bundy.

Fue de la mano del timonel estadounidense que los Diablos lograron acabar con la paternidad que Leones tenía sobre de ellos. En 2024, Bundy llevó a los escarlatas a eliminar a la novena melenuda, acabando con la racha de tres eliminaciones en Playoffs orquestadas por el conjunto yucateco.

“Como mánager, nunca tengo miedo de ninguno, pero siempre tengo respeto para todos. Tú debes tener respeto para el contrario. El de ahora es el único juego que cuenta y tenemos que estar listos para jugar y ganar este juego”, concluyó.

Lee también Héctor Velázquez pide equilibrio entre los extranjeros y mexicanos en la LMB; hay que apoyar a tricolores