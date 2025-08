Héctor Velázquez pide equilibrio entre los extranjeros y mexicanos en la LMB; hay que apoyar a tricolores

Héctor Velázquez es uno de los pocos peloteros mexicanos que puede presumir en su vitrina un anillo de Serie Mundial y una gran experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas y de la Liga Mexicana de Beisbol, por ello, echa un vistazo a la actualidad de la pelota mexicana y considera que su nivel se encuentra en ascenso, siendo un gran desafío para los jugadores tricolores.

“Obviamente el nivel, con los extranjeros, aumentó mucho, aumentó demasiado, viene siendo como una Liga Cuatro A, en lugar de Triple A”, afirmó el exlanzador de los Red Sox de Boston.

“Eso hace que el nivel de la Liga aumente, hay muchos exjugadores de Grandes Ligas en diferentes equipos que fueron ‘caballos’ en MLB, creo que es bueno también para los mexicanos que hay, para que se exijan un poquito más”, explicó el nacido en el estado de Sonora.

Sin embargo, según Velázquez, el futuro del beisbol mexicano requiere un equilibrio entre aprovechar el talento extranjero y fortalecer las bases locales, por ello advierte sobre el grave riesgo que se puede ocasionar al descuidar el talento local.

“A mí me gustaría que se enfocaran también en el talento joven, en los chavos, que no se olviden en ningún momento de las academias, que no se olviden de las Ligas, de las sucursales. Ojalá que se pudiera hacer un esfuerzo por mantener esas Ligas y desarrollar a los jugadores jóvenes, porque quieras o no, en un futuro del beisbol mexicano, tanto del verano como del invierno, se van a reducir los extranjeros y entonces de dónde vas a sacar a los mexicanos”, cuestionó el ahora expitcher, con más de 20 años de experiencia en los diamantes.