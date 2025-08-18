Mérida, Yucatán.- La capital del estado de Yucatán, Mérida, recibió el distintivo "Ciudad por el Comercio Justo", informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN), quien se comprometió a construir una economía basada en la equidad y la justicia, el empoderamiento de los productores y llevar los beneficios a todas y todos sus habitantes.

Para lograr el objetivo se realizó la instalación del Comité Municipal de Comercio Justo y Prosperidad, sus integrantes firmaron los 10 principios del comercio que buscan generar oportunidades para quienes más lo necesitan, en igualdad, con transparencia, de forma justa, y con especial cuidado del medio ambiente.

“El comercio justo que proponemos, es un ganar, ganar para todas y todos. Es comprar de forma justa para que más familias vivan con dignidad. Es respetar el trabajo de la gente, valorar nuestra tierra y consumir de forma responsable”, expresó la presidenta municipal.

Dijo que se trata de crear oportunidades para organizaciones productoras marginadas, transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, garantizar la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzoso, compromiso con la no discriminación, equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, y la libertad de asociación.

También se va a garantizar buenas condiciones de trabajo, favorecer el desarrollo de las capacidades, promoción del comercio justo, acción climática y protección del medio ambiente.

A este evento asistieron Claudia González Góngora, presidenta de Consejo Coordinador Empresarial CCE; Zury Shaday Hernández Castillo, representante de la Secretaría de Economía y Trabajo de Yucatán; Paulina González Jáuregui, directora Adjunta de Fundación Haciendas del Mundo Maya.

También Miguel Ángel Munguía Gil, director general de Educe Cooperativa y Presidente de la Red Miel de CLAC; Ángel Lendechy Grajales, del Centro de Investigaciones Regionales doctor Hydeyo Noguchi; Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico, regidores, representantes de cámaras, instituciones educativas y sociedad civil.

