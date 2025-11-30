Culiacán, Sin.- En el marco del XXIV Maratón Internacional de Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha Moya celebró la participación de más de seis mil corredores nacionales y extranjeros, quienes acudieron al puerto para competir y disfrutar del tradicional evento que —dijo— mantiene a Sinaloa en el mapa deportivo nacional e internacional.

“Es un orgullo que nos distingan los atletas para venir a Mazatlán; están felices, sobre todo porque corrieron a la orilla del mar, pues no es cualquier maratón”, expresó el mandatario tras recibir a los ganadores del medio maratón: el queretano Eduardo González y la jalisciense Laura Galván, atleta olímpica en París.

Rocha Moya destacó que la justa deportiva, que se extendió durante todo el fin de semana, dejó una derrama económica estimada en 155 millones de pesos para el puerto.

Desde antes de las 6:00 horas, el gobernador acudió a la salida y meta ubicada frente al estadio Teodoro Mariscal, donde, tras la entonación del Himno Nacional, dio el banderazo a los tres grupos participantes: atletas en silla de ruedas y débiles visuales, corredores del maratón completo y competidores del medio maratón.

La seguridad en Mazatlán, en forma reciente fue reforzada con el desplazamiento de 600 nuevos elementos del ejército, a fin de brindar tranquilidad a la población y a los visitantes, dijo el gobernador, en el marco de la celebración del XXIV Maratón Internacional celebrado en puerto.

Ante las versiones de la posible venta del equipo de Futbol profesional de Mazatlán FC, indicó que se mantiene atento a este tema, a fin de efectuar las gestiones necesarias para que este se mantenga en esta plaza, donde se tiene una gran afición.

Señaló que no tiene información oficial que el propietario tenga interés por llevarse el equipo, por lo que en caso de que haya esa intención se va a intervenir, para buscar los arreglos necesarios para conservarlo.

