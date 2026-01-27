Salamanca, Gto.— Un total de 12 veladoras permanecen encendidas entre manchas de sangre, envases de cerveza y sillas de plástico tiradas en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, donde el domingo un comando, presuntamente relacionado con el Cártel Santa Rosa de Lima, acribilló a 23 personas, 11 de las cuales perdieron la vida y 12 están heridas.

Entre los fallecidos hay cinco guardias de seguridad privada, que fueron contratados para proteger a las familias y jugadores asistentes al partido. Según fuentes federales, estarían ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A unos metros de las porterías, una joven madre llora la muerte de su hijo, quien “apenas comenzaba a vivir la vida”.

Lee también Los cárteles criminales que asfixian a Salamanca

Una bandera con sangre quedó en el lugar que funcionaba como tienda. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Sus palabras se pierden entre el llanto, frente a tres veladoras colocadas a un lado de la raya de cal lateral que delimita el campo de juego de la zona de porras, donde quedaron los cuerpos.

Ella, al igual que otras familias, se duele por la tragedia.

Bandejas de comida a medio consumir, bolsas de frituras completas, refrescos a la mitad, cartones de caguamas sin abrir y envases quebrados dan muestra de la violencia que sufrieron los asistentes al partido dominical.

Lee también Masacre en campos de futbol de Salamanca; pugna entre cárteles y 11 muertos, esto es lo que se sabe del ataque

Sobre la barra de un cuarto en obra negra, utilizado como tienda y repleto de cartones de cerveza y una hielera, quedó expuesta una bandera de México ensangrentada, que tras la balacera se utilizó para cubrir un cuerpo.

En la escena del multihomicidio, rodeados por una cinta amarilla de seguridad usada por la fiscalía, quedaron cuatro vehículos y una motocicleta con daños causados por los disparos de arma de fuego.

Los agentes investigadores levantaron los cuerpos de los fallecidos y los elementos balísticos. En el lugar quedaron prendas de ropa con manchas de sangre y las luces encendidas de las lámparas.

Lee también No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Un anuncio a ras de suelo con la frase “Campeón” en letras blancas sobre fondo azul y rojo destaca en el centro deportivo, conocido como Campos Cabañas, que cuenta con dos campos de futbol, vestidores y baños para los jugadores, así como un área para fiestas infantiles.

El domingo se jugaba el partido de ida de la gran final entre los equipos Revu Pury y San Nicolás, de la Segunda División Liga Premier Loma de Flores, en su torneo Clausura 2024-2025, según se lee en el banderín rojo de corner. El juego era transmitido a través del sitio de Facebook Tribuna Fresera.

Los narradores exaltaron las medidas de seguridad que brindaban los guardias privados y la fuerza pública para tener un partido en paz.

Lee también "Charly", integrante de Reencuentro Norteño, entre las víctimas de la masacre en Salamanca; despiden al músico en redes

Este lunes, ocho elementos de la Guardia Nacional, a bordo de patrullas con equipo artillado, resguardan los dos accesos del lugar, mientras otras cuatro unidades realizaban rondines en la comunidad, ubicada en los límites rurales entre Salamanca e Irapuato.

En Loma de Flores habitan unas 2 mil 500 personas; es constante el desplazamiento de hombres, sobre todo jóvenes en motocicletas, que hacen alto en las esquinas y mensajean por teléfono celular.

Los vecinos comentan en voz baja la tragedia, y se guardan para sí los comentarios. “No sé nada”, coinciden. “Sólo se vieron varias camionetas extrañas que llegaron la tarde del domingo, en las que presuntamente huyeron los asesinos”.

Lee también Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Cero impunidad

Los secretarios de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y de Seguridad Pública, Juan Mauro González, así como el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se reunieron con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, y mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

En las instalaciones del C4, el Secretario de Gobierno envió un mensaje contundente de que esto no puede quedar impune.

El alcalde agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García su respaldo. Dijo que Salamanca es un municipio importante en el país y “atraviesa una situación complicada”.

Lee también Refuerzan seguridad en Guanajuato; Libia Dennise condena masacre en campos de fútbol de Salamanca

El fiscal adelantó que se tienen líneas seguras “que vamos a ahondar y que vamos a completar. Esperamos darle cuentas a la ciudadanía”.

Por la mañana, la Presidenta informó que el gobierno de México, a través del gabinete de seguridad federal, está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque.