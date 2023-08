Aguascalientes, Ags-. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió que el presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpe por la burla que hizo en el caso de los cinco jovenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, y que ponga manos en el combate a la inseguridad y a la violencia en el país.

“¿A qué nivel vamos a llegar?, ¿qué más tenemos que ver los mexicanos?; es una brutalidad que tendría que haber sido sancionada con toda la fuerza por el titular de Ejecutivo federal y no simplemente reírse y contarnos un chiste a todos los mexicanos”, recriminó.

Este jueves el líder panista asistió a la Asamblea de Gobernadores y Gobernadoras del PAN, en donde la mandataria de Aguascalientes, Teresa Jiménez, fue designada como nueva presidenta de la organización.

Lee también "No tengo por qué ofrecer disculpas, fue un invento": AMLO tras omitir hablar sobre los jóvenes de Lagos de Moreno

En entrevista colectiva, Cortés destacó que López Obrador debe comportarse como un jefe de estado y no hacer oídos sordos a la situación de violencia que todos los días viven los mexicanos.

Marko Cortés consideró penosa la respuesta de López Obrador a la tragedia ocurrida con los jóvenes jaliscienses. “No se puede burlar una persona del dolor humano, no se puede burlar una persona de la brutalidad y no puede hacer oídos sordos, como los que él hizo”.

En consecuencia, “le exigimos al presidente López Obrador una disculpa a todos los jaliscienses, a todos los mexicanos, pero particularmente a las familias víctimas de esta tragedia ocurrida en Los Altos de Jalisco”.

Lee también Caso Lagos de Moreno: “Malos de malolandia” y otros 15 puntos de AMLO tras negar haber ignorado cuestionamientos

El líder panista hizo responsable al presidente de los ríos de sangre en su sexenio, que es el más violento de la historia del país, por la mala política de los abrazos a los criminales.

Los grupos delincuenciales se están expandiendo porque López Obrador no los combate, lo que también han dicho autoridades de Estados Unidos como la DEA y la CIA, aseveró.

Puntualizó que debe ponerle un alto al crimen, si no al rato van a controlar el país; ahora controlan una gran parte del territorio nacional. Reiteró que el mandatario federal no puede burlarse del dolor y darle la espalda a la violencia y a la tragedia diaria.

Lee también Así se escuchó en Palacio Nacional la pregunta sobre los jóvenes de Lagos de Moreno en la conferencia mañanera de AMLO

“No oigo”: con anécdota, AMLO evita hablar sobre jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Ante las varias solicitudes de periodistas reunidos en el salón Tesorería para que diera conocer el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre esta desaparición, el presidente contó una anécdota:

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Cuando se retiraba, un reportero de un periódico tabasqueño le pidió al Mandatario federal enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que el Mandatario federal accedió.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss