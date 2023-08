El documentalista Epigmenio Ibarra aseguró esta tarde que el presidente Andrés Manuel López Obrador no escuchó que reporteros le preguntaron sobre los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco, durante su conferencia mañanera, esto, ante las críticas que arreciaron en redes sociales sobre que el mandatario en vez de responder al tema prefirió decir que no escuchaba y lanzar un chiste.

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Los jóvenes fueron identificados por familiares como quienes aparecen amordazados en un video. La fiscalía de Jalisco informó que continúa su búsqueda con vida, en tanto, en el video se ven ya cuerpos tirados en el piso, y uno de los jóvenes es obligado a matar a otro.

5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Epigmenio Ibarra escribió en Twitter lo siguiente:

"Mienten! No se escucha a nadie preguntar sobre los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno. AMLO se había despedido; muchos periodistas alzaron la voz al mismo tiempo. Que vileza de los medios y “líderes de opinión” que sirven a la derecha", y acompaño su tuit con un video.

"Es mentira que AMLO se negó a responder sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno": Jesús Ramírez Cuevas

Por su parte, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que es mentira que AMLO se hubiera negado a contestar sobre los jóvenes desaparecidos, y agregó que la versión formaría parte de una campaña de desinformación.

"Es mentira que el pdte. @lopezobrador_ se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jal. La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales.

"Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación", agregó el también periodista, documentalista y escritor.

Si bien en varios videos de los reporteros se escuchan insistentemente las preguntas sobre el tema de Lagos de Moreno, este video, tomado por el medio Pulso Saludable, apenas a tres filas del mandatario, muestra que se le gritaba al presidente por los jóvenes, y él en respuesta, hace como que no oye.

Este es el video, con el audio en cuestión:

