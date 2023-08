Senadores del PAN condenaron la desaparición y presunto asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, pero también la frivolidad y burla del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta tragedia.

En redes sociales, expresaron sus condolencias y criticaron la incapacidad de los gobiernos local y federal para rescatar con vida a los jóvenes y enfrentar al crimen organizado que opera esa entidad.

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, escribió en su cuenta de Twitter:

“Rabia, impotencia y dolor por los jóvenes de Lagos de Moreno!

Como bien dijo Alejandro Martí al Gobierno Federal: “Si no pueden, renuncien”.

Abrazo a sus familiares y amigos, especialmente a sus madres, ante esta irreparable pérdida.

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reprochó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este miércoles, donde al ser cuestionado sobre este caso, prefirió contar un chiste para evitar hablar del tema.

En su cuenta de Twitter, la vicecoordinadora del grupo parlamentario panista publicó el video de López Obrador y escribió:

“Si tus hijos están desaparecidos o probablemente muertos y le preguntan a @lopezobrador_ por ellos y contesta con un estúpido chiste.

“Seguramente dirías ESTE GOBIERNO DEBE IRSE POR EL BIEN DE MÉXICO”.

A su vez, el senador Damián Zepeda condenó la brutalidad de los asesinatos de los cinco jóvenes en el estado de Jalisco, lo que “nos muestra el grado terrible de violencia que el crimen organizado ha llevado a todo nuestro país, mientras el gobierno del presidente López Obrador y de Morena decide voltear para otro lado y no hacer nada”.

En conferencia de prensa, también criticó la frivolidad con la que el mandatario reaccionó cuando se le pidió un comentario en su conferencia “mañanera”.

Es terrible la violencia del crimen organizado en México y el Gobierno de @lopezobrador_ no hace nada.



El terror y dominio de muchas zonas mexicanas por el crimen debería tener al Gobierno en alerta nacional, pero voltean a otro lado.



Urge cambiar estrategia y garantizar paz! pic.twitter.com/iUTdPIXSlO — Damián Zepeda (@damianzepeda) August 16, 2023

“Lo sanguinario de estos asesinatos, lo terrible, lo impensable de hacer a una persona agredir a otra, que parece sacada de una película de terror, sumado a los acontecimientos a lo largo y ancho de todo el país, los descuartizados y congelados en Veracruz, los asesinatos en distintos lugares nos muestran que el crimen organizado está fuera de control y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. No solo no hace nada, sino que llega a la frivolidad de reírse, de contar chistes en un momento de tragedia nacional”.

