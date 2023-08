El productor de Argos, Epigmenio Ibarra, asegura que es falso que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, haya evadido hablar sobre la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, con la frase "no oigo".

"Infames todos los que, como el Reforma, López Dóriga y otras y otros, dicen que AMLO hizo un chiste cuando le preguntaron sobre los jóvenes desaparecidos. Eso es falso", aseveró.

En redes sociales, el productor salió a atajar las críticas por lo dicho por AMLO esta mañana. "La mañanera había terminado no se escuchó a nadie hacer preguntar sobre ese crimen atroz", señaló Ibarra.

"No oigo" de AMLO sobre 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Ante las varias solicitudes de periodistas reunidos en el salón Tesorería para que diera conocer el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre esta desaparición, el presidente contó una anécdota:

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Cuando se retiraba, un reportero de un periódico tabasqueño le pidió al Mandatario federal enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que el Mandatario federal accedió.

"¿De qué se ríe señor presidente?": Condenan "chiste" de AMLO al cuestionarlo por desaparición de jóvenes de Lagos de Moreno

Tras sus expresiones, usuarios de redes condenaron la respuesta de López Obrador.

“Él prefiere ser la víctima y los medios de comunicación los villanos”, escribió el excandidato presidencial Roberto Madrazo.

“Ante esta actitud indiferente, indolente, insensible, frívola, etc. ¡¿Quién carajos puede decir y defender lo anterior?!”, expresó el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.

“La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa”, expresó la politóloga Denise Dresser. “¿De qué se ríe señor presidente?”, cuestionó.