El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Ante las varias solicitudes de periodistas reunidos en el salón Tesorería para que diera conocer el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre esta desaparición, el presidente contó una anécdota:

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Cuando se retiraba, un reportero de un periódico tabasqueño le pidió al Mandatario federal enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que el Mandatario federal accedió.

Hallan segundo auto de 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

La madrugada del martes fue localizado incendiándose y con restos humanos en su interior el segundo vehículo en el que se desplazaban los cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado en Lagos de Moreno.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que se encontró el auto tras recibir una llamada de emergencia que advertía sobre un vehículo incendiándose sobre la carretera que va de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz; dijo que aún no se puede confirmar a cuantos cuerpos corresponden los restos encontrados en el vehículo y si pertenecen a los jóvenes que continúan en calidad de desaparecidos.



