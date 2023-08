Al término de su conferencia mañanera de este miércoles 16 de agosto en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó un “chiste” al ser cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Entre los gritos de los periodistas que solicitaban información sobre los jóvenes, el presidente López Obrador hacía gestos de que no escuchaba.

“Ayer me decía un amigo, decía su esposa: ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’. ‘¡No oigo, por acá, por el otro (oído)!’. ‘Que me des 500 pesos para ir al mercado’. ¡Mejor los 200!”, expresó entre risas el Presidente.

Condenan chiste de AMLO

Tras sus expresiones, usuarios de redes condenaron la respuesta de López Obrador.

“El prefiere ser la víctima y los medios de comunicación los villanos”, escribió el excandidato presidencial Roberto Madrazo.

Al ser cuestionado sobre el asesinato de los 5 jóvenes en #LagosDeMoreno, el Presidente hizo como si no escuchara y prefirió contar un chiste… El prefiere ser la víctima y los medios de comunicación los villanos.

Vía: @Reforma pic.twitter.com/WfZxMe2bMP — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) August 16, 2023

“Ante esta actitud indiferente, indolente, insensible, frívola, etc. ¡¿Quién carajos puede decir y defender lo anterior?!”, expresó el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.

"Las conferencias matutinas son un excelente ejercicio de rendición de cuentas y de comunicación; además de atender casos específicos en el país. Tenemos un presidente humanista, sensible, empático, siempre abierto al diálogo y atendiendo la inseguridad. Todo un estadista".… — Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) August 16, 2023

“Ante la tragedia, la violencia, el dolor y la barbarie que se desarrolla impunemente el el país, termino como su villano favorito. No ve, no oye, y el alma se le pudrió”, dijo el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Ante la tragedia, la violencia, el dolor y la barbarie que se desarrolla impunemente el el país,

termino como su villano favorito.



No ve, no oye, y el alma se le pudrió. https://t.co/pg1nkWuh7A — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) August 16, 2023

“La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa”, expresó la politóloga Denise Dresser. “¿De qué se ríe señor presidente?”, cuestionó.

La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa.



Al presidente López Obrador le preguntan sobre los cinco muchachos asesinados en Lagos de Moreno. Evade la pregunta y luego cuenta un chiste.



¿De qué se ríe señor presidente @lopezobrador_… — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 16, 2023

¿No escuchas bien? Es el grito aterrador de los asesinados y desaparecidos en tu sexenio, y el reclamo de un país al que le fallaste. Canalla., escribió el actor Víctor Trujillo.

¿No escuchas bien?

Es el grito aterrador de los asesinados y desaparecidos en tu sexenio, y el reclamo de un país al que le fallaste. Canalla. @lopezobrador_ pic.twitter.com/gairTtbOq0 — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) August 16, 2023



