Cientos de personas acudieron la tarde de este martes a la misa y la marcha pacífica convocada a través de redes sociales por la orden de los sacerdotes Mercedarios y el colectivo Hasta Encontrarles para visibilizar el problema de las desapariciones en Lagos de Moreno.

Poco antes de las 18:00 horas el Templo de la Merced, ubicado en el centro de la cabecera municipal, comenzó a llenarse de personas que portaban fotografías de familiares desaparecidos en este pueblo mágico de Jalisco.





Durante la homilía los participantes colocaron las imágenes frente al altar y el sacerdote Mauricio Jiménez hizo un pase de lista de todos ellos.

"No nos confirman nada, solamente pedimos tenerlos aquí”

Al terminar la ceremonia, en el atrio del templo, los familiares de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, los cinco jóvenes desaparecidos la noche del viernes pasado, pidieron que quienes se los llevaron los regresen con bien.

Una de las hermanas de Jaime Miranda lo recordó cómo alguien alegre, que le gustaba bailar y hacerlos reír; recordó que el joven, de 21 años, tuvo que dejar la escuela debido a la situación económica de su familia para ponerse a trabajar como albañil.

“El dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí”, dijo.

Ahí el colectivo Hasta Encontrarles desplegó una manta con las imágenes de decenas de desaparecidos en Lagos de Moreno y los asistentes a la misa comenzaron a formarse detrás con las fotografías de sus desaparecidos para comenzar a caminar por las calles del centro de la ciudad.

Las historias de muchos de los participantes en la manifestación pacífica tienen como hilo conductor la impunidad y la indolencia por parte de las autoridades: María Ramos busca a su hijo Mauricio Rodríguez desde hace tres años y las investigaciones no avanzan; la familia de Emanuel Delgado González despareció en 2021 y hasta ahora la Fiscalía del estado no les ha dado ningún avance de las investigaciones.





Al concluir la marcha en el jardín principal de Lagos de Moreno los manifestantes expresaron su solidaridad con las familias de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado viernes y les recordaron que no están solos.

"No quiero ver nada", dice papá de uno de los desaparecidos sobre video

Por su parte, Armando Olemda, padre de Roberto Olemda, agradeció el acompañamiento de la gente y recordó que los cinco jóvenes eran amigos desde hace muchos años, pues crecieron juntos en el barrio; señaló que pese a toda la información que ha circulado, él tiene la esperanza de que regresen.

“Sucedió lo que ustedes ya saben, luego lo de las fotos y el video, yo no he visto nada y no quiero ver nada, no necesito ver nada, yo necesito verlo a él, así como los estoy viendo a ustedes, si eso no ocurre, pues lo espero”, dijo.

