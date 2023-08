El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene porque ofrecer disculpas porque ayer no escuchó que le preguntaron sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Aclarar eso, no tengo porque ofrecer disculpas porque fue un invento”.

Aseguró que no escuchó nada por eso contó un chiste, pero de manera perversa -dijo- la prensa vendida y alquilada sostuvo que se había burlado.

“Toda una mentira y una infamia, no somos iguales, yo tengo principios e ideales, soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar de dolor”.

Acusó los integrantes del bloque conservador dieron vuelo a esa calumnia entre ellos “una aspirante a la presidencia, corrupta -Xóchitl Gálvez-, otros aspirantes, corruptos y los representantes de los gobiernos neoliberales y todos los medios con honrosas excepciones”.

Hay varias hipótesis en el caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco, pero hay que esperar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay varias hipótesis en la la investigación del caso de desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, pero pidió esperar a que avances las investigaciones y "no adelantarnos".

Reveló que hay un grupo de especialistas en materia de secuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participando en el caso.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que estas investigación corresponden a la Fiscalía del Estado de Jalisco, y señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si atrae el caso como lo solicita el gobernador Enrique Alfaro.

“Se está haciendo la investigación, corresponde la Fiscalía del Estado de Jalisco. Lo tiene que ver la Fiscalía General (atraer el caso). Nosotros estamos nosotros ayudado en la investigación, hay un grupo de especialista de la Secretaria de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando y vamos a seguir y vamos a seguir ayudando, y la FGR es la que va a decidir si atraer el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco”, dijo.

“¿Esta haciendo su trabajo el gobernador?”, se le preguntó.

“Sí, sí están haciendo su trabajo. Es muy lamentable muy triste esto que esta sucedido, hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la instigación y sí hay algunos avances, en la investigación, pero vamos esperar”, respondió.

