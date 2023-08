Es mentira que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a contestar los cuestionamientos sobre los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco, aseguró el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas.

Por medio de sus redes sociales, el también coordinador de Comunicación Social de Presidencia dijo que la sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al Presidente de la República.

“No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación”, acusó Ramírez Cuevas.

Esta mañana el jefe de Ejecutivo federal evitó hablar en su conferencia sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Ante las varias solicitudes de periodistas para que diera conocer el reporte del Gabinete de Seguridad sobre esta desaparición, el presidente contó una anécdota:

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

