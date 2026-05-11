Xoxocotla, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia marcó distancia entre el derecho a la protesta y los actos de destrucción registrados en las instalaciones de la facultad de Derecho y la Torre de Rectoría de la UAEM durante el paro estudiantil, que de acuerdo con las autoridades universitarias suman alrededor de 60 millones de pesos.

Aunque reconoció la legitimidad de los movimientos sociales, calificó como “complicada” la situación de la universidad y dijo que resulta “increíble” el monto de los daños ocasionados durante las protestas.

“Se me hace increíble que sea esa cantidad de dinero”, expresó la mandataria en conferencia de prensa desde Xoxocotla, zona sur del estado.

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Además, aseguró que hay comunicación permanente con la rectora Viridiana León Hernández y el Ejecutivo apoyará en lo que pueda, pero rechazó los daños ocasionados en la máxima casa de estudios.

“Es una situación muy complicada, además creo que no son las formas de la protesta, destruir una torre universitaria de esa manera se me hace increíble que sea esa cantidad de dinero, la que se haya destruido.

“Yo creo que los movimientos siempre hay que respetarlos, tienen que ser movimientos pacíficos, movimientos de protesta, movimientos sociales, pero cuando ya se entra un tema de destrucción del corazón de la propia universidad, creo que la rectora está haciendo una revisión a fondo de esa situación”, dijo la gobernadora.

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González Saravia informó que esperará los resultados de la auditoría que ordenó la rectora León Hernández y adelantó que ayudarían a la máxima casa de estudios acorde a sus posibilidades, porque “definitivamente fue una cosa extraordinariamente negativa para la universidad, la destrucción de las instalaciones”, rubricó.

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