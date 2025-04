Ciudad Victoria.- Un grupo de maestros, encabezados por Ulises Ruiz Pérez, secretario particular del secretario de la Sección 30 del SNTE, tomaron las instalaciones centrales de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), en reclamo por una serie de peticiones de los profesores que aseguran no les han cumplido.

El acceso principal de las instalaciones en Ciudad Victoria fue tomado desde anoche, por unos 60 maestros, quienes pusieron cadena y candado a la entrada principal.

Entre las principales demandas, pidieron el respeto a la seguridad social de quienes padecen de enfermedades, cancelar 400 recisiones de contratos de trabajadores de la educación y la solución a la falta de maestros y directores en diversos planteles a nivel estatal.

La mañana de hoy, en ese mismo lugar se registró un intercambio de posturas, cuando llegó la titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor, a quien le negaron el ingreso y ella les pidió las razones claras de su manifestación y la cerrazón hacia el diálogo.

De manera reiterada Ruiz Pérez le explicó que reclaman la falta de salarios de los profesores, y la detención desde hace varios meses de más de 500 oficios de incapacidad debido a enfermedad de ese número de maestros, “si vieras cómo está la situación de los maestros, con cáncer, diabéticos, les han amputado su pierna, y con los oficios que les enviaron ustedes a los directivos les han hecho faltas”, destacó Ruiz.

Ninguno bajaba el tono de sus respectivas posturas, “voy a insistir en el diálogo y la disposición”, expresó Castillo Pastor; mientras que, en respuesta, Ruiz Pérez le respondió: “Es la primera vez en la historia que tengo conocimiento que la situación en la Secretaría está en estas condiciones, no hay un respeto”.

Y la Secretaria de Educación afirmó que el respeto debe ser de ida y vuelta, “usted ni se dirige con respeto a mí en muchas ocasiones”.

“¿Qué tienes en contra de los maestros de Tamaulipas? No se vale, en verdad no se vale lo que están haciendo a los maestros de Tamaulipas”, reiteró Ulises Ruiz.

Castillo Pastor afirmó que, si han tenido disposición en casos delicados, además de que están en condición de atender a los profesores.

“No tengo intenciones de dejar de desarrollar las actividades de forma cotidiana con pleno respeto. El que no estemos de acuerdo ahorita en las formas no tiene nada que ver con la posibilidad o no de atender situaciones específicas”, expresó.

Y agregó: “No somos infalibles, somos 48 mil trabajadores y si hay alguna circunstancia que implique corrección lo haremos y lo haremos evidenciando si hay algún error de parte de nosotros, también decirlo”.









