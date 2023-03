Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones con respecto a la muerte de la joven Ericka “N”, novia del regidor del PAN en Cuernavaca, Jesús Raúl Fernando Carrillo Alvarado, cuyo cadáver fue encontrado en una vivienda en la colonia Vista Hermosa del municipio de Cuernavaca.

Las autoridades dieron a conocer que esta mañana llegaron elementos de la Policía Municipal a la avenida San Diego, a la altura de un restaurante, con personal de la Fiscalía. Posteriormente arribaron peritos, ingresaron a la propiedad y encontraron a la mujer colgada.

Tras su muerte trascendió que la joven fue pareja del exfutbolista profesional Gerardo “Jerry” Galindo.

Las autoridades mantienen sigilo sobre el caso, pero en redes sociales fue divulgada una denuncia de una joven identificada como “Diana”, colaboradora del regidor, quien escribió en su cuenta de Facebook haber recibido una llamada del regidor.

"Domingo 1:21 am, recibí una llamada por parte de Jesús Raúl Fernando Carrillo Alvarado la cual está fuera de horario laboral y era para un asunto de difamación contra mi persona, derivado a eso recibí mensajes con amenaza por parte de Ericka Medina Moctezuma quien es su pareja sentimental, con el mensaje:

“A MÍ NO ME VENGAS CON TUS P..., PORQUE NO SABES CON QUIEN TE ESTÁS METIENDO” “NO ME QUIERES CONOCER POR LAS MALAS” por lo que dejo saber que si algo me pasa o a mi familia los hago responsables por los actos ocurridos, ya que en los mensajes era contra mi persona, mis hermanos y mi papá”, señala el texto.

De forma extraoficial trascendió que horas después Ericka y el político habrían discutido y más tarde se encontró el cuerpo de la joven.

Por la tarde, circuló un mensaje firmado por el corporativo Asesoría Jurídica Especializada para informar que su cliente Diana Altamirano se encontraba bien de salud y estaba colaborando con las autoridades correspondientes.

