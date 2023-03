Un grupo de mujeres tapizaron con pancartas de protesta las oficinas del regidor morenista del municipio de Veracruz, Sebastián Cano Rodriguez, quien enfrenta al menos 16 señalamientos por presuntos actos de acoso y violencia sexual y cuatro denuncias penales.

"Exigimos justicia", "Esto no es político" y "violadores fuera del poder", decían las pancartas colocadas en el acceso de las oficinas de dicha regiduría en el Ayuntamiento de Veracruz.

Con aerosoles, las manifestantes exigieron "Ni una más" y colocaron fotografías de colaboradores del morenista que presuntamente han presionado y amenazado a las mujeres denunciantes.

El militante de Morena fue acusado por su exnovia de haberla presuntamente violado cuando eran menores de edad. Y desde entonces a la fecha suman 16 señalamientos en su contra, de los cuales tres llegaron a autoridades ministeriales.

"Nos están amenazando, yo estoy recibiendo amenazas por parte de los familiares de esta persona, estoy recibiendo amenazas por redes sociales, ya me quisieron ofrecer dinero, ya quisieron hacerlo, que esto es un tema político", denunció una manifestante. Foto: Especial

Amenazas a las víctimas de abuso sexual

Por separado, Fernanda, una de las primeras en hacer público su caso, denunció que ha recibido y sus familiares amenazas, así como ofrecimientos monetarios para detener su denuncia penal.

"Nos están amenazando, yo estoy recibiendo amenazas por parte de los familiares de esta persona, estoy recibiendo amenazas por redes sociales, ya me quisieron ofrecer dinero, ya quisieron hacerlo, que esto es un tema político", denunció.

En entrevista, rechazó que las presuntas víctimas busquen algún beneficio personal, si no solo justicia y afirmó que suman ya 17 quejas y cuatro denuncias penales en contra del militante de Morena.

"Siempre dejamos en claro que nosotros no queremos ningún beneficio, ningún dinero no queremos un puesto, nosotros lo que queremos es que se haga justicia, porque todas hemos pasado por procesos bien duros, bien dolorosos con psicólogos, psiquiatras y algunas han estado a punto de suicidarse y me incluyo porque lo viví", dijo.

Y acusó a la Universidad Veracruzana, dónde estudió el regidor y algunas de las presuntas víctimas, de haber encubierto al presunto atacante, pues recordó que desde el 2020 intentó denunciar, pero no fue escuchada.

"La escuela sabe de esto, porque la Universidad Veracruzana encubre a abusadores y no es el primer caso, los maestros saben de esto y en su momento lo encubrieron", señaló.







