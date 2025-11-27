Culiacán, Sin.- Un artefacto explosivo de fabricación artesanal fue detonado en el área de estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana, en la colonia Huertos Familiares de la ciudad de Mazatlán, sin que resultaran personas lesionados, solo cuatro vehículos oficiales resultaron dañados.

A causa de la fuerte detonación decena de elementos de la Policía Municipal del puerto se concentraron en el sitio y posteriormente arribó personal de la Guardia Nacional y del ejército para verificar los daños resentidos en las instalaciones de seguridad pública.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios de la fuerte explosión, la cual afectó cuatro vehículos que se encontraban estacionados, sin que el artefacto de fabricación doméstica, tuviera impacto en empleados administrativos o elementos de seguridad de dicho Centro de Seguridad Ciudadana.

Lanzan artefacto explosivo a Centro de Seguridad de Mazatlán; dañan cuatro vehículos. Foto: Especial.

Durante la madrugada del pasado dos de octubre, las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Escuinapa fue atacada con un artefacto explosivo improvisado, el cual fue lanzado desde un dron.

La fuerte detonación se produjo en el techo del área de gimnasio, ubicado a un costado de la base de la Policia municipal, sin que resultaran uniformados heridos, solo se resintió daños en las estructuras del gimnasio y una parte del área de cocina.

