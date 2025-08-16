Juchitán, Oax. – Por desperfectos en su sistema de bombeo, la mitad de la población de La Ventosa, comunidad zapoteca perteneciente al municipio juchiteco, lleva cuatro días sin agua potable. La gente está tan molesta que amagan con bloquear la carretera Transístmica.

No es la única población que sufre la falta de agua potable para el aseo personal, lavar trastos, ropa, baños y para preparar los alimentos, hay otra más que, como Jalapa del Marqués, ayer bloqueó el paso vehicular hacia la capital oaxaqueña, en protesta porque lleva días sin agua.

El coordinador municipal de Protección Civil de Juchitán, José Manuel Ríos Cartas, explicó que aunado al desperfecto de los sistemas de bombeo de los pozos, debe sumarse al hecho de que muchas autoridades o comités, carecen del dinero para reparar o adquirir un nuevo equipo.

Varias comunidades de Juchitán sufren de falta de agua potable. Foto: Especial.

Desde hace cuatro días, informó, personal de Protección Civil de Juchitán está surtiendo con pipas a la población de La Ventosa, y así seguirán, añadió, hasta que lleguen las partes que sustituirán las piezas dañadas del equipo de bombeo.

En Jalapa del Marqués, los habitantes de media docena de barrios cerraron el paso vehicular sobre la carretera 190 e impidieron el paso entre el Istmo y la capital oaxaqueña durante tres horas, hasta que les ofrecieron el abasto de agua a través de pipas, a partir de hoy.

Mientras que, en Tehuantepec, los equipos de bombeo de dos pozos de agua, que suministran a unas 35 mil personas, del centro de la ciudad y barrios periféricos, siguen descompuestos por variaciones de voltaje y siguen sin el abasto, pese a sus protestas con cierres de carreteras.

