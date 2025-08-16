Más Información

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Juchitán, Oax. – Por desperfectos en su sistema de bombeo, la mitad de la población de La Ventosa, comunidad zapoteca perteneciente al , lleva cuatro días sin agua potable. La gente está tan molesta que amagan con bloquear la carretera Transístmica.

No es la única población que sufre la para el aseo personal, lavar trastos, ropa, baños y para preparar los alimentos, hay otra más que, como Jalapa del Marqués, ayer bloqueó el paso vehicular hacia la capital oaxaqueña, en protesta porque lleva días sin agua.

El coordinador municipal de Protección Civil de Juchitán, José Manuel Ríos Cartas, explicó que aunado al desperfecto de los sistemas de bombeo de los pozos, debe sumarse al hecho de que muchas autoridades o comités, carecen del dinero para reparar o adquirir un nuevo equipo.

Lee también:

Varias comunidades de Juchitán sufren de falta de agua potable. Foto: Especial.
Varias comunidades de Juchitán sufren de falta de agua potable. Foto: Especial.

Desde hace cuatro días, informó, personal de Protección Civil de Juchitán está surtiendo con pipas a la población de La Ventosa, y así seguirán, añadió, hasta que lleguen las partes que sustituirán las piezas dañadas del equipo de bombeo.

En Jalapa del Marqués, los habitantes de media docena de barrios cerraron el paso vehicular sobre la carretera 190 e impidieron el paso entre el Istmo y la capital oaxaqueña durante tres horas, hasta que les ofrecieron el abasto de agua a través de pipas, a partir de hoy.

Mientras que, en , los equipos de bombeo de dos pozos de agua, que suministran a unas 35 mil personas, del centro de la ciudad y barrios periféricos, siguen descompuestos por variaciones de voltaje y siguen sin el abasto, pese a sus protestas con cierres de carreteras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses