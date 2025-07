La magistrada electa y próxima presidenta de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Roselia Bustillo Marín, aseguró que con sus resoluciones garantizarán su autonomía, imparcialidad e independencia.

Luego de obtener en la pasada elección judicial un millón 352 mil 305 votos, la togada destacó que resolverán conforme a los criterios, la legislación, la Constitución y los tratados internacionales en dicha sala que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Sólo el trabajo podrá decir realmente que somos autónomos. Verán que el trabajo tiene que ver mucho y en el derecho eso no es difícil; en el derecho no puedes hacer frankensteins, es decir, no puedes hacer sentencias donde no se entiende nada de lo que estás diciendo”, expuso.

Con una trayectoria de más de 15 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó que quienes llegaron a dicha Sala Regional tienen una amplia una carrera y no son improvisados.

“Llegamos porque tenemos una carrera y verán nuestro trabajo a partir de una argumentación sólida, dando la razón o no dando la razón. Aquí lo importante es que quienes llegamos ahí tengamos toda la valentía, la fortaleza y la ética para resolver con forma de derecho”, afirmó.

En entrevista, la magistrada electa reveló que la elección dejó varias experiencias, entre ellas reconocer que la justicia y el Poder Judicial ha estado alejado de muchas realidades.

En este sentido, adelantó que los retos para la justicia electoral serán fortalecer la perspectiva de género a través de resolver los asuntos de manera más expedita y darle seguimiento a las medidas de protección.

Además de reforzar la autoadscripción indígena y entender que el derecho a la identidad es un derecho humano, lo cual servirá –dijo- para las acciones afirmativas indígenas de diputaciones locales y federales, así como de integración de ayuntamientos.

Otro de los retos, agregó, será en los sistemas normativos indígenas para fortalecer la perspectiva intercultural, a través de la visita física a las comunidades y entender sus realidades; y además fortalecer las medidas alternativas de solución de estos casos.

Bustillo Marín, originaria de Oaxaca, consideró que deberán acercar la justicia a las regiones y entender los contextos, para lo cual será importante la justicia itinerante.

“Creo que es importante que los proyectistas y quienes trabajamos en el derecho no solamente leamos derecho. Creo que es muy importante conocer a los estados”, manifestó la especialista, quien tomará protesta del cargo en septiembre próximo.

De tal forma, señaló que será importante para los juzgadores electorales lean historia, geografía, etnografía, pues los contextos serán muy importantes para resolver los casos.

“Porque ¿cómo vas a resolver un caso si no sabes cuántos pueblos indígenas hay en ese lugar? ¿Cuáles son las comunidades que hay? ¿Cuál es la historia de esa comunidad entre las que se están, por ejemplo, peleando? Entonces, creo que es importante que todas las personas que están ahí tengan una visión multidisciplinaria de las realidades”.

