El gobernador Julio Menchaca Salazar propuso a las entidades del centro del país crear campañas de radio y televisión con el fin de evitar la extorsión y los robos de vehículos, crímenes que afectan el patrimonio familiar.

“El que exista esta coordinación, bajo la dirección y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, implica una mejor comunicación y una mejor sinergia al utilizar toda la fuerza del Estado para poder estar combatiendo lo que afecta, lo que agravia a la sociedad mexicana”, aseveró.

Con base en lo anterior, propuso a las autoridades de Guerrero, Estado de México (Edomex), Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala desplegar acciones entre los sistemas radiofónico y televisivo para difundir números de teléfono de emergencia entre la población.

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El secretario de seguridad pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, dio a conocer, durante el primer trimestre del año, la recuperación de más de 160 toneladas de carga, 394 vehículos y 31 unidades de carga con reporte de robo, así como el arresto de 81 probables responsables.

Además, la policía cibernética logró que el 94 por ciento de las llamadas de extorsión denuncias al 089 fueran evitadas. Agregó que se han hecho constantes recorridos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) con la finalidad de confiscar teléfonos celulares y tarjetas SIM.

Después de conocer el balance de delitos en dichos estados, el jefe del Estado Mayor de la Primera Región Militar, Rogelio García Pérez, acordó con las y los asistentes fortalecer la estrategia de seguridad con la videovigilancia en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y municipios limítrofes.

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