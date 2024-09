Cuernavaca, Mor.- La jueza Quinto de Distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña, autora de una de las dos suspensiones provisionales concedidas a grupos de jueces en contra la reforma judicial, recibió el respaldo de sus compañeros en la Ciudad Judicial de Morelos.

Frente a sus compañeros la juez afirmó que en el acuerdo que dictó condensa su carrera judicial.

“No puedo hablar mucho del tema, porque no puedo comprometer el criterio, pero lo único que les puedo decir es que en ese acuerdo, en esa suspensión, están muchas historias porque uno aprende desde que es oficial.

“Estuve cinco años de practicante, después fui oficial. Ese acuerdo y mi corazón tienen pedazos de practicante, pedazos de oficial, pedazos de secretaria particular, pedazos de actuaria, pedazos de secretaria y finalmente pedazos de fuerza. Ese acuerdo lo representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mí. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise y es así como debería de ser la independencia judicial”, dijo la juez en un breve encuentro con sus compañeros que tienen casas de campaña afuera de la Ciudad Judicial en Morelos.

La jueza también compartió con sus compañeros que todos los días hacen su trabajo y nunca esperan el reconocimiento.

“Lo que casi siempre esperamos son los reclamos y para eso estamos hechos. Yo en esta ocasión, digo muchas gracias”, dijo.

En respuesta sus compañeros lanzaron gritos de “no estás sola”, “todos somos Poder Judicial Federal”, “el juez imparcial de carrera judicial”.

El viernes pasado la jueza federal concedió la suspensión de plano que impide la discusión y aprobación de la reforma judicial, en virtud de que los jueces promotores del juicio de amparo consideran que la iniciativa de reforma pretende separarlos de sus cargos, “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.

El fallo definitivo al amparo está programado para este miércoles 4 de septiembre.

jf