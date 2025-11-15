Los jaloneos, empujones y reclamos durante esta jornada de protesta nacional por la paz y justicia, alcanzaron al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, al arribar al informe de labores del alcalde cabeño, Christian Agúndez Gómez.

Los momentos de tensión quedaron grabados y se observa cómo toman por sorpresa al mandatario los reclamos de jóvenes y otras decenas de personas que se manifestaban y exigían entrar a la plaza que estaba cercada con vallas.

Al grito de “¡Fuera Víctor!, el pueblo te repudia, ¡fuera Morena!”, fue recibido el mandatario, quien en un momento fue abordado por uno de los manifestantes que le exigía su intervención para ingresar al sitio a manifestarse, y los policías buscaron detenerlo.

Lee también:Juego “Guadalajara es Mundialista” reúne a leyendas y ex mundialistas en la capital de Jalisco

En el intercambio de palabras, gritos y empujones, agentes municipales seguían queriendo detener al manifestante, incluso el mandatario junto con su esposa, Patricia López Navarro y el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Omar Castro Contra, quedaron encapsulados.

El gobernador pidió entonces calma a los agentes y ordenó se retiraran, y evitar así la detención, en tanto buscó dialogar con los jóvenes, quienes finalmente liberaron el paso para que pudiera avanzar hacia el área de invitados.

En tanto, siguieron los reclamos y de justicia, seguridad y acusaciones hacia la policía municipal quien momentos antes realizó al menos dos detenciones durante un zafarrancho con manifestantes.

Lee también:Manifestantes de marcha Generación Z derriban e incendian puertas del palacio de Gobierno de Guadalajara; policías los repliegan

La jornada de manifestaciones de este día coincidió con el primer informe de gobierno del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez. Los manifestantes buscaron tener presencia en el acto, pero se les impidió con vallas perimetrales alrededor de la plaza en Cabo San Lucas. Esto enojó a quienes se encontraban y comenzaron a lanzar consignas contra los policías y autoridades.

Los elementos intentaron contener a los manifestantes lanzando polvo de extintores y un grupo antimotines, lo que encendió más los ánimos. Una vialidad fue cerrada por la protesta, pero sin agentes de vialidad, y un automóvil arrolló a una manifestante, quien tuvo que ser atendida.

Según testigos, así como las grabaciones y fotografías que circulan en esta jornada, llamó la atención el escaso protocolo de seguridad con que llegó el gobernador al sitio. Castro Cosió iba acompañado de su esposa, su nieto, y personal de su equipo de trabajo más cercano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc