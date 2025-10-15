Más Información

Kanasín, Yucatán.- Un joven identificado como José C. B., resultó luego de ser atacado con un en el municipio de Kanasín.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este miércoles, sobre la calle 20 por 9-C de la , del citado municipio; cuando José y su hermano regresaban a su domicilio tras concluir su jornada laboral.

Al llegar cerca de la secundaria Técnica número 71, fueron interceptados por Pablo Chan Baas, con quien el pasado domingo habían tenido un enfrentamiento a golpes y pedradas.

Sin mediar palabra, Pablo sacó un arma de diábolos y disparó contra José, impactando en el rostro con un perdigón.

Tras el ataque, los hermanos respondieron lanzando piedras al agresor, quien intentó huir del lugar.

Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron rápidamente y lograron detenerlo.

Paramédicos valoraron al lesionado y lo trasladaron al hospital general Agustín O’Horán para recibir atención especializada, debido a la gravedad de la herida.

La familia de José exige justicia y pide a las autoridades que el agresor no sea liberado, ya que, según denuncian, es conocido por causar constantes conflictos en la zona y en varias ocasiones ha sido dejado en libertad tras otros incidentes.

