Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; lo alcanza con un disparo en la pierna

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; lo alcanza con un disparo en la pierna

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Jalisco es un “foco rojo” en materia de seguridad, reconoció este miércoles el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, pero según él, eso no tiene que ver con que la entidad sea la que más concentra en el país o con los índices de violencia que registra, sino con el estigma de que el usurpe su nombre.

“Jalisco es un foco rojo porque, desafortunadamente, a uno de los grupos delictivos más importantes en el país se le estigmatizó por el nombre de Jalisco”, señaló.

Lee también

Además, aseguró que el grupo delictivo tiene presencia en todo el estado y ni siquiera surgió en Jalisco: “Como ustedes sabrán, ese no es un grupo que nació en Jalisco, sino que, por circunstancias, está dentro de nuestro estado, aunque tiene presencia en todo el territorio nacional y en otros países. Vimos la semana pasada una detención y un aseguramiento importante por parte de las autoridades españolas. Desafortunadamente está estigmatizado con el nombre de Jalisco, sin embargo, pues está en todo el país".

Respecto a la reciente detención por parte de fuerzas federales en Zapopan de José Gabriel Soto Martínez, alias "" o "Bravo", señalado como cabecilla del grupo criminal y uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, el funcionario señaló que el operativo tomó por sorpresa a la administración estatal, pues desconocían las actividades del presunto delincuente y las dos personas arrestadas junto con él.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]