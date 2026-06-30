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Coixtlahuaca. - Tras intensas lluvias en la región Mixteca - Chocholteca, en Oaxaca, al menos ocho comunidades permanecen incomunicadas desde el pasado fin de semana luego que el puente colapsara sobre la carretera Tamazulápam–Tepelmeme, a la altura de Magdalena Jicotlán.
Desde el domingo 28 de junio, al menos ocho comunidades de la región Mixteca y Chocholteca permanecen incomunicadas luego que colapsara un puente sobre la carretera Tamazulapan- Tepelmeme, a la altura del municipio de Magdalena Jicotlán en el distrito de Coixtlahuaca.
De acuerdo a los pobladores y autoridades de Jicotlán, la crecida del río el pasado domingo, hizo que la corriente socavara la estructura hasta provocar el colapso del puente, el cual desde hace seis años permanece sin mantenimiento y con riesgo de colapsar.
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El puente dañado se encuentra en el paraje Inguirjo, en el kilómetro 22+400, ubicado en Magdalena Jicotlán, perteneciente al municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, el cual presenta deterioró desde el 2021. En esta misma carretera, hay una segunda afectación en el paraje El Chabacano en el kilómetro 20+900.
“Sobre esta carretera hay dos puentes que se cayeron, el más dañado es el que se cayó el domingo. El otro tampoco está en condiciones, aunque entre todos hicieron una vía alterna, pero cuando cae la lluvia, no hay forma de pasar”, explicó a EL UNIVERSAL, Jair López Peralta, presidente municipal de Magdalena Jicotlán.
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El edil explicó que esta carretera es la principal vía que transitan los pobladores hacia el municipio de Tamazulapan, para realizar trámites y compras.
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En esta situación los pobladores y la autoridad municipal de Jicotlán hacen un llamado a Caminos de Bienestar (Cabien) y el gobierno del estado de Oaxaca, para agilizar la construcción de los puentes, así como la reconstrucción de la carretera que permanece en abandono pese a las constantes solicitudes.
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“Solicitamos que vengan a reparar nuestros caminos, este tramo carretero está más feo que caminos de terracería. Sobre el puente, les informamos que desde el año pasado él estaba en malas condiciones y, aun así, no nos hicieron caso. Son varios pueblos que usan este camino, no sólo somos nosotros”, precisó el edil.
En tanto, se recomienda a la población y usuarios a evitar cruzar por la zona y extremar precauciones debido a que continúan las lluvias y persiste el riesgo de nuevos deslaves y afectaciones en caminos de la región.
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dmrr/cr
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