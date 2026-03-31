LA PAZ, BCS., 31 de marzo.— El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) designó a la consejera Perla Marisol Gutiérrez Canizales como presidenta provisional del organismo, tras la remoción del anterior titular, Alejandro Palacios Espinosa.

La designación se realizó en sesión extraordinaria urgente, con cuatro votos a favor y dos en contra, en medio de desacuerdos entre consejeros y representantes de partidos políticos.

Durante la sesión, la propuesta generó oposición de algunos integrantes del Consejo, así como de representantes partidistas, quienes señalaron falta de consenso en la designación y cuestionaron la forma en que se condujo el proceso.

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Algunos partidos políticos, como Acción Nacional, PRI, PT, Fuerza Por México y PVEM, se dijeron inconformes por no haber sido considerados o informados previamente sobre la decisión, mientras que consejeros del órgano electoral defendieron que el procedimiento responde a disposiciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y a la normatividad vigente.

Oposición acusa omisiones de órgano electoral

En este contexto, también se expusieron señalamientos políticos, incluyendo críticas sobre la actuación de la autoridad electoral frente a presuntos actos anticipados de campaña en la entidad.

La presidencia de Gutiérrez Canizales será de carácter temporal, en tanto el Consejo General del INE realiza el nombramiento sobre la titularidad del organismo electoral local.

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De acuerdo con la normativa electoral, el INE es quien debe designar a la persona que ocupará de manera formal la presidencia del IEEBCS, a propuesta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

La consejera forma parte del Consejo General desde 2020 y ha participado en procesos electorales locales, además de integrar diversas comisiones dentro del instituto.

La designación llegó luego de que el INE determinara la destitución de Alejandro Palacios Espinosa, tras acusar como falta grave sus ingresos como investigador adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual sería incompatible con su encargo como consejero presidente.

No obstante, Palacios Espinosa, aseguró que impugnará esta determinación al señalar que no se tratan de ingresos adicionales, sino de un estímulo económico por su trayectoria como académico e investigador desde 1999.

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