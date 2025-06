Tinum, Yucatán.- El alcalde de este municipio, Evelio Mis Tun, lamentó la muerte de la síndica del ayuntamiento, Teresa Tun Cahum, tras presentar complicaciones respiratorias ya que, según él, no recibió atención de manera oportuna en el Hospital General de Valladolid.

El primer edil señaló que Tun Cahum fue llevada al Hospital General de Valladolid, donde por falta de instrumental médico la enviaron al Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Mérida, donde la intubaron, pero lamentablemente falleció.

Mis Tun afirmó que la muerte de la funcionaria se pudo evitar de haber recibido atención inmediata en Valladolid, por lo que denunció la falta de personal, instrumental y equipo médico en el mencionado nosocomio.

Comentó que en el Hospital de Valladolid únicamente le colocaron una mascarilla para ayudarla a respirar, “pero lamentablemente cuando llegó al Hospital de Alta Especialidad su estado de salud se había agravado, y, aunque la intubaron, finalmente perdió la vida”.

"¿De qué sirve que tengan un edificio de cuatro o cinco pisos, si no hay médicos, si no hay instrumental, si no pueden atender a la gente?", compartió el alcalde en redes sociales y evidenció su disgusto por la ineptitud médica.

