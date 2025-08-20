Pachuca.– Habitantes del municipio de La Misión, en el estado de Hidalgo, denunciaron que un grupo de personas recorría comunidades rurales haciéndose pasar por supuestos representantes del programa federal “65 y más”, con el fin de obligarlos a comprar productos naturales por mil 500 pesos, o en su defecto, exigirles animales de traspatio como forma de pago.

El ayuntamiento de ese lugar emitió una alerta a la población para evitar caer en este fraude, tras recibir una denuncia en la que se señaló que los presuntos estafadores se transportaban en un vehículo modelo 2023, color naranja, vinculado a la empresa Esmerely, con domicilio en Tlalixcoyan, Veracruz, dedicada a la comercialización de suplementos naturales.

De acuerdo con el denunciante, estas personas se presentaban como representantes del programa federal y les aseguraban a los habitantes indígenas que debían adquirir los productos para poder acceder a los beneficios de “65 y más”, además de entregar mil 500 pesos por cada paquete.

En los casos donde los pobladores no contaban con dinero, los presionaban para entregar guajolotes u otros bienes en especie.

La presidencia municipal informó que, tras una búsqueda, se constató que la compañía no cuenta con registro sanitario ante la Cofepris y ha sido denunciada previamente por publicidad engañosa, al no especificar las sustancias utilizadas en sus suplementos.

Finalmente, se alertó a los pobladores que el programa “65 y más” no realiza ventas domiciliarias, ni solicita pagos en efectivo o especie, ya que el apoyo federal se otorga de manera directa y gratuita.

