Aguascalientes, Aguascalientes.- La segunda planta de la empresa alemana ContiTech inició operaciones, con la contratación de 200 personas y en la que se invirtieron 90 millones de dólares, informó la gobernadora Tere Jiménez Esquivel.

En el Parque Industrial Vesta se ubica esta segunda planta y de 1999 al segundo trimestre del 2025, la inversión alemana acumulada en el estado superó los mil 445 millones de dólares; actualmente operan 17 empresas de ese país en la entidad.

Jiménez Esquivel inauguró las instalaciones de la empresa ContiTech, que es la segunda planta de Continental en el estado, misma que se dedicará a la producción de mangueras hidráulicas para uso industrial.

Inauguran segunda planta de ContiTech en Aguascalientes (03/11/2025). Foto: Especial

“Aguascalientes sigue adelante sin detenerse, porque hemos sabido leer el entorno global con inteligencia y hemos actuado con estrategia; mientras en otros lados quizás se pregunten qué hacer, aquí ofrecemos lo que las inversiones necesitan: seguridad, reglas claras, certidumbre, estado de derecho y un gobierno moderno cercano y facilitador”, afirmó.

Por ello empresas como ContiTech “nos ven como su casa, como su base de operaciones para atender a los principales mercados del mundo; hemos conquistado la confianza internacional con mucho trabajo y compromiso”, aseguró la mandataria hidrocálida.

Explicó que Alemania es actualmente el principal socio comercial europeo de Aguascalientes y uno de los tres países que más invierten en esta entidad, ya que de 1999 al segundo trimestre del 2025, la inversión alemana acumulada en el estado superó los mil 445 millones de dólares y actualmente operan 17 empresas provenientes de ese país.

“Eso significa que en esta tierra encontraron el lugar propicio para crecer, prosperar y desarrollar todo su potencial; la presencia de ContiTech nos llena de energía, de entusiasmo y de optimismo. Seguiremos fortaleciendo, ampliando y diversificando nuestra relación con Alemania”, precisó.

A su vez, Phillip Nelles, CEO de ContiTech, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel para la cristalización de este nuevo proyecto en la entidad.

“A nombre de Contitech agradezco el apoyo del Gobierno del Estado, valoramos su alianza y apoyo; esta nueva planta fortalece nuestras operaciones en las Américas y mejora nuestra capacidad para atender a los clientes a lo largo de todo México; esta planta desempeña un papel muy importante en nuestro crecimiento en el futuro”, especificó.

Y Andreas Gerstenberg, director de Soluciones Industriales de ContiTech, detalló que la nueva planta se ubica en el Parque Industrial VESTA en el sur de la ciudad capital, y se dedica a la fabricación de mangueras hidráulicas hechas a base de caucho y acero para transportar fluidos, con diferentes resistencias a la presión.

En su momento, Eduardo Barros, director de la Planta ContiTech Aguascalientes, reconoció el talento y preparación de la gente del estado; dijo que las nuevas instalaciones se construyeron en tiempo y forma tan solo en 12 meses.

Precisó que la nueva fábrica cuenta con maquinaria de última generación y un laboratorio especializado.

Ryan Gocher, director de Proyecto ContiTech, comentó que la nueva planta de Aguascalientes les permitirá duplicar su producción y atender la demanda del mercado.

