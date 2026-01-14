Más Información

Tren Interoceánico: Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Tren Interoceánico: Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Gemini podrá extraer detalles de correos y fotos para dar respuestas; usuarios de Google decidirán qué aplicaciones vincular

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

Venta de Banamex a Chico Pardo fue en tiempo récord, destaca Citi; analiza vender participaciones adicionales más pequeñas

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la oferta de fósiles y piedras arqueológicas a través de redes sociales.

Dijo que detectaron la venta principalmente en Facebook e Instagram, y esto representa la comercialización de patrimonio, por lo cual se considera un delito federal.

Lee también

La denuncia se puso en 2025 y fue ratificada en la FGR, por lo que esperarán el proceso judicial.

Aguilar Moreno mencionó que se estaban vendiendo puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, principalmente. “Algunos precios eran irrisorios, otros exuberantes. No tienen un tabulador de cómo revisar estos temas”, comentó el encargado del INAH en Coahuila.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece prisión hasta 10 años a quien comercie con bienes arqueológicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]