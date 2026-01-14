El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la oferta de fósiles y piedras arqueológicas a través de redes sociales.

Dijo que detectaron la venta principalmente en Facebook e Instagram, y esto representa la comercialización de patrimonio, por lo cual se considera un delito federal.

Lee también Andrés Mijes presenta puesta en escena "Un General a la sombra"; obra revive legado humano de Mariano Escobedo

La denuncia se puso en 2025 y fue ratificada en la FGR, por lo que esperarán el proceso judicial.

Aguilar Moreno mencionó que se estaban vendiendo puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, principalmente. “Algunos precios eran irrisorios, otros exuberantes. No tienen un tabulador de cómo revisar estos temas”, comentó el encargado del INAH en Coahuila.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece prisión hasta 10 años a quien comercie con bienes arqueológicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL