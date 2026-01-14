Más Información
El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la oferta de fósiles y piedras arqueológicas a través de redes sociales.
Dijo que detectaron la venta principalmente en Facebook e Instagram, y esto representa la comercialización de patrimonio, por lo cual se considera un delito federal.
La denuncia se puso en 2025 y fue ratificada en la FGR, por lo que esperarán el proceso judicial.
Aguilar Moreno mencionó que se estaban vendiendo puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, principalmente. “Algunos precios eran irrisorios, otros exuberantes. No tienen un tabulador de cómo revisar estos temas”, comentó el encargado del INAH en Coahuila.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece prisión hasta 10 años a quien comercie con bienes arqueológicos.
